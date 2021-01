Ma quale Inter: Marcos Paulo a un passo dall’Atletico Madrid

Accostato all’Inter, al punto da annunciare un’operazione in dirittura che tale non era, secondo Marca ormai non ci sono più dubbi: Marcos Paulo vestirà la maglia dell’Atletico Madrid. Pare che l’attaccante brasiliano del Fluminense abbia trovato l’accordo con il club rojiblanco e firmerà un contratto fino al 2026. Ma il 19enne sarà a disposizione del Cholo Simeone solo dalla prossima stagione: le due società hanno in comune accordo permesso al ragazzo di restare in Brasile per altri sei mesi.

Foto: Globo Esporte