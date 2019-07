Ma Gerson non doveva fare le visite ieri a Mosca? E’ sparito nella nebbia…

Quando ti vendono una notizia, con certezza, dovrebbero poi fare macchina indietro per spiegare le motivazioni. Prendete Gerson: ci avevano detto, e noi avevamo preso le distanze, con certezza assoluta nello scorso fine settimana che lunedì avrebbe fatto le visite a Mosca. Cento per cento. Offerta accettata, nessun dubbio, nessun problema, nessun ripensamento. A Mosca hanno aspettato invano Gerson, non lo hanno visto forse perché nascosto da un’improvvisa… nebbia estiva. Gerson in realtà non ha mai dato il placet definitivo alla Dinamo, può darsi lo faccia nelle prossime ore. Ma intanto lunedì è scivolato invano, senza visite e con Mosca “orfana” di Gerson…

Foto: Twitter ufficiale Roma