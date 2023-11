M. Lopez: “Il primo mese ero in difficoltà, ora mi sto inserendo. De Zerbi e Italiano sono simili”

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista della Fiorentina, Maxime Lopez, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Genk: “Il primo mese non è andato come pensavo ma mi serviva tempo per capire il mister e i compagni. Ora sto meglio, il gol in Conference mi ha dato fiducia e mi trovo bene. Da due mesi mi sento meglio”.

Sulle differenze tra Italiano e De Zerbi: “Si avvicinano nel carattere, in allenamento stanno sempre dietro ai giocatori e danno fiducia, facendo giocare bene. Con Dionisi era ancora diverso… L’Italia ha un buon futuro grazie a questi allenatori giovani”.

Sulla concorrenza con Arthur: “Fa parte del calcio, solo a Sassuolo giocavo un po’ di più. Sceglie il mister, non ci sono problemi”.

Infine, sull’importanza della Conference: “Lo scorso anno siamo arrivati in finale… Una coppa europea è sempre diversa, ci piacerebbe vedere tanta gente allo stadio di giovedì sera. Dobbiamo dare loro sul campo ciò che si aspettano”.

