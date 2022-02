L’indiscrezione: Lykogiannis ha l’accordo con il Fenerbahce. Ora il Cagliari…

Charalampos Lykogiannis in uscita da Cagliari e nel mirino del Fenerbahce, ve ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Ora possiamo aggiungere che l’esterno sinistro classe 1993, in scadenza con il club di Giulini, ha l’accordo sull’ingaggio per i prossimi due anni e mezzo, come se fosse un’operazione a parametro zero. Ma, proprio per evitare sorprese e inserimenti, il Fenerbahce spera di anticipare l’operazione dietro il pagamento di un indennizzo al Cagliari. La trattativa continua in attesa del sì definitivo di Giulini, il mercato in Turchia è ancora aperto.

FOTO: Twitter Cagliari