Il nuovo rinforzo rossoblu è arrivato in città. Come anticipato nei giorni scorsi da Sportitalia, il Bologna accoglie Charalampos Lykogiannis, dal Cagliari per lui un contratto biennale. L’ellenico è arrivato in città e sta svolgendo le visite mediche di rito, prima di formalizzare l’accordo che lo renderà un nuovo giocatore di Mihailovic.

Foto: Twitter Cagliari