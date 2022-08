Lykogiannis: “C’è rammarico, ma lavoriamo sugli errori di oggi. Mihajlovic? Sento la sua fiducia”

Al termine della sconfitta all’esordio in campionato contro la Lazio, il calciatore del Bologna Charalampos Lykogiannis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club rossoblù: “C’è rammarico perché in settimana l’avevamo preparata molto bene. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile perché la Lazio ha giocatori importanti e forti. Siamo andati in vantaggio ma non siamo riusciti a chiuderla. Ora lavoriamo sugli errori di oggi e guardiamo avanti partita per partita. Nella difesa a tre mi sono trovato bene, ci avevo già giocato: se posso dare una mano alla squadra sono contento. Il mio rapporto con Mihajlovic? Mi sono trovato bene con lui fin da subito, sento la sua fiducia, io voglio lavorare e migliorarmi sotto ogni punto di vista”.

Foto: Instagram Lykogiannis