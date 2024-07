Luvumbo: “Sono un figlio di Cagliari e di Ranieri. Il mio sogno? La Premier”

L’attaccante del Cagliari, Zito Luvumbo, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Queste le sue parole: “Sono cresciuto un po’ con papà André e un po’ con mamma Filomena, ma anche con una zia. I miei si sono separati presto… Ora ho altre vite ma il regalo più grande è stato averli al mio recente matrimonio. Il più bello, tra quelli dei calciatori quest’estate: avevo 250 invitati, abbiamo mangiato tanto e ballato fino alle sei del mattino”.

Quindi Luvumbo ripercorre rapidamente la sua carriera giovanile fino all’approdo in Sardegna: “Sono entrato in Accademia e poi in prima squadra al Primeiro de Agosto. Quindi il Mondiale Under 17, a 18 il Cagliari e mi sono innamorato. Ringrazio ancora l’ex tecnico Agostini, con lui ho imparato certi movimenti. Prima correvo e basta”.

Su Ranieri: “È mio papà, fondamentale in tutto. Mi diceva che per emergere e fare tanti soldi dovevo fare gol, è il mago e so che verrà presto a vederci”.

Con Nicola, invece come va? “Anche lui parla e dà consigli, cerco di imparare a usare il talento”.

Foto: twitter Cagliari