Luvumbo: “Ranieri come un padre. Inter? Gara difficile ma ce la giochiamo”

Zito Luvumbo è stata delle rivelazioni del Cagliari della stagione passata. Nel corso della conferenza odierna, Ranieri ha detto “Zito è bravo, è un giocatore imprevedibile e lo apprezzo proprio per questo”.

Intervistato dal Corriere dello Sport il giovane attaccante angolano ha detto: “Ranieri è come un secondo padre. Fuori dal campo, è cordiale, affettuoso, mentre durante l’allenamento mi da tanti consigli e mi chiede di fare gol. Continua a ripetermi di tirare in porta, cosa che prima non facevo spesso. Sono contento di essere a Cagliari. Qui ho avuto la possibilità di diventare un giocatore. Voglio crescere e continuare a migliorarmi. Il campionato di Serie A è molto difficile, ci sono calciatori di altissimo livello, tanta tecnica e difensori molto aggressivi ed esperti. In B c’è sempre da dare battaglia, in A c’è più qualità, più tecnica e intelligenza tattica. Ero preparato ad esordire in A. All’inizio ho provato un po’ di ansia ed ero preoccupato di non riuscire ad essere all’altezza. Ma poi la gara è iniziata e tutto è passato. Il ricordo più bello è quello della gara contro il Parma, dove ho messo a segno una doppietta. Da lì ho guadagnato fiducia”.

Il Cagliari giocherà la sua prossima partita contro l’Inter. A tal proposito il calciatore ha detto: “So bene che mi troverò difensori esperti, ma puoi sempre fare gol contro chiunque. Bisogna aver rispetto per tutti, ma non essere spaventati. Giocando come gruppo e non come singoli abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Il pubblico sarà la marcia in più. Obiettivi? Vorrei giocare in Champions League e portare l’Angola a giocare la Coppa d’Africa e poi ai Mondiali, ma adesso dobbiamo pensare alla salvezza del Cagliari”.

Foto: Twitter Cagliari