LUVUMBO, IL GIOIELLO DEL CAGLIARI PLASMATO DA RANIERI

La reale commozione di Claudio Ranieri dimostra quanto la serata del Cagliari sia stata incredibile. Il 3-2 finale dei sardi completa una rimonta eccezionale, davanti ai propri tifosi. Anche un tecnico esperto e vincente come Ranieri non può restare indifferente. Un nome risuona forte intorno alla Unipol Domus: i tifosi esultano grazie a Zito Luvumbo. Il giovane attaccante angolano è senza dubbio l’uomo della partita. Ranieri lo manda in campo al 46’ al posto di Pavoletti. La sua prestazione è decisiva per le sorti del Cagliari: apre la rimonta dei suoi con il primo gol, si guadagna il rigore realizzato da Lapadula e firma la rete della definitiva rimonta. Siamo al 68’ quando Nandez approfitta della dormita di Cobbaut e serve un cross in area, a ricevere è il sinistro di Luvumbo che batte il portiere avversario. L’angolano è una furia, Mihaila non riesce a arginarlo e lo atterra in area, rigore e 2-2 Cagliari. Al minuto 89 la serata diventa perfetta: Lapadula la mette in area, Juric buca l’intervento e lì in agguato c’è ancora Zito Luvumbo che controlla e mette in rete il gol partita. Una serata da sogno per il Cagliari e il suo giovane attaccante, vera arma in più di Ranieri per il match di ritorno al Tardini.

L’approdo di Claudio Ranieri sulla panchina rossoblù ha dato una netta svolta all’ambiente, con l’esperto allenatore che ha saputo valorizzare il gruppo, dando importanza ai singoli e permettendo al Cagliari di rifarsi dopo un inizio di campionato poco esaltante. Uno di questi è stato sicuramente il miglior prodotto degli ultimi anni delle giovanili dei sardi, Zito Luvumbo, inserito stabilmente in prima squadra con grande fiducia da parte di Ranieri. Classe 2002, la carriera di Luvumbo è sempre stata caratterizzata dalla pazienza. L’attesa del momento giusto per prendersi un posto importante nella squadra che gli ha dato una possibilità importante per mettersi in mostra nel calcio europeo. Il Cagliari ha sempre cercato di tenerlo al sicuro dalle pressioni esterne dopo che tante big europee gli avevano messo gli occhi addosso a seguito di un’ottima Coppa d’Africa Under 17 con la sua Angola. Prelevato dal Primerio d’Agosto, una tra le migliori squadre del suo Paese, Luvumbo è stato anche inserito nel 2019 dal Guardian tra i migliori giovani del mondo. In quella lista figuravano anche nomi del calibro di Camavinga e Ansu Fati. La retrocessione del Cagliari gli ha aperto le porte della prima squadra e della Serie B, campionato in cui ha già avuto un’esperienza con il prestito al Como della scorsa stagione. La svolta con Ranieri: Luvumbo mette in fila prestazioni convincenti e realizza tre gol e tre assist in campionato. Le caratteristiche dall’angolano si sposano con il gioco cercato da Ranieri. Un’ala fisica con grandi doti atletiche, progressione e capacità di attaccare gli spazi. Il sogno promozione del Cagliari continua con in campo un vero e proprio gioiello. Zito Luvumbo, cresciuto nelle giovanili del Cagliari e plasmato dalla fiducia di Claudio Ranieri.

Foto: Twitter Cagliari