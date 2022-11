Lutto Pioli per la perdita del cognato. Il cordoglio del Milan

Stefano Pioli aveva lasciato ieri San Siro, subito dopo la vittoria sulla Fiorentina, senza rilasciare interviste. Un grave lutto lo aveva costretto a tornare a Parma, la prematura scomparsa del cognato. Questo il messaggio del club rossonero: “Il Milan stringe in un abbraccio commosso tutta la famiglia del nostro Mister in un abbraccio forte e intenso per la perdita del caro cognato Luca”

Foto: Sito Milan