Lutto per Romario: scomparsa la madre dell’ex stella del Barcellona

Grave lutto per la leggenda della nazionale brasiliana Romario, campione del mondo con Seleçao nel 1994. L’ex attaccante, con un post pubblicato sul suo profilo X, ha annunciato la morte della madre, scrivendo quanto segue:

“Con infinita tristezza e già con immensa nostalgia, dico fisicamente addio al mio grande amore, alla mia regina, alla donna che mi ha dato la vita e mi ha guidato sulla via dell’onestà. La mia amata mamma è andata incontro al Padre Celeste. Il dolore che proviamo in questo momento è inspiegabile, ma siamo certi che l’amore che Dona Lita ci ha donato è la cosa più preziosa che abbiamo. Tutti quelli che mi seguono conoscono mia madre perché è stata sempre con me. È stata lei a emozionarsi, a commuovermi e a commuovere il Brasile rompendo bottiglie a ciascuno dei miei gol ai Mondiali del 94. Oggi ho perso mia madre, ma ho perso anche la mia migliore amica, la mia tifosa più entusiasta e la mia maestra di vita. Mamma, vivrai per sempre nei nostri cuori. Grazie di tutto!!! Riposa in pace accanto al Signore e abbraccia mio padre per noi. Ti amerò per sempre! Chiedo al Padre Celeste la forza per affrontare questo momento difficile con la mia famiglia”.

Foto: Instagram Romario