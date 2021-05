Lutto per Ancelotti. E’ morta la ex moglie Luisa Ghibellini. Aveva 63 anni

E’ morta a 63 anni Luisa Gibellini, ex moglie di Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton. Era malata da tempo e le sue condizioni si sono aggravate ieri, tanto è vero che Ancelotti è partito subito per l’Italia dopo la netta sconfitta contro il Manchester City per starle accanto. Carlo e Luisa hanno avuto due figli, Davide e Katia, il primo assistente del papà in Inghilterra e la seconda moglie del nutrizionista del club.

La signora Ghibellini era una sportiva ma anche una pilota di elicottero, con un brevetto preso nel 1999. In occasione della famosa partita Perugia-Juventus del 14 maggio 2000, quella del diluvio e della sconfitta che costò lo scudetto a favore della Lazio, fu lei a riportare Carlo nella loro casa nel parmense con l’elicottero. Si erano separati nel 2014.

Alla famiglia giungano le condoglianze della redazione.