Lutto nel mondo del calcio, si è spento Sol Bamba a 39 anni

Il mondo del calcio piange la scomparsa prematura di Sol Bamba, ex difensore ivoriano e da qualche anno allenatore. L’ex giocatore allenava l’Adanaspor e poco prima della mezzanotte proprio il club turco ha dato sui social la tragica notizia. Soulemayne Bamba era cresciuto nelle giovanili del Psg per poi giocare, tra gli altri nel Leicester, Trabzonspor, con un breve passaggio a Palermo (nell’era Zamparini), Leeds, Cardiff e Middlesbrough. Nel 2021 aveva annunciato di essere affetto dal linfoma di Hodgkin. Il comunicato del club: “Il nostro allenatore Souleymane Bamba, che si è ammalato prima della partita del Manisa Football Club giocata ieri, è stato portato all’ospedale universitario Manisa Celal Bayar e lì purtroppo ha perso la sua battaglia per la vita. Le nostre condoglianze alla nostra comunità e in particolare alla sua famiglia”.

Foto: instagram Adanaspor