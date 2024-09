Lutto nel mondo del calcio, si è spento Gaetano Salvemini: aveva 82 anni

Tutto il mondo del calcio piange la scomparsa di Gaetano Salvemini, ex allenatore dell’Empoli. Nato a Molfetta, Salvemini ha guidato l’Empoli nella sua prima stagione in Serie A, nel campionato 1986/87, diventando una vera e propria bandiera del club azzurro. Nel corso della sua carriera, ha allenato anche altre importanti squadre italiane, tra cui il Bari, con cui ha ottenuto una memorabile ed indimenticabile promozione in Serie A, il Genoa, il Palermo, il Cesena e la Lucchese. La sua ultima esperienza su una panchina risale al 2001, quando decise di guidare il Monza. Gaetano Salvemini si è spento in provincia di Reggio Emilia, dove viveva ormai da qualche anno, all’età di 82 anni. Alla famiglia Salvemini le più sentite condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.

Foto: instagram Bari