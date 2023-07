Lutto nel mondo del calcio: scomparso all’età di 69 anni Trevor Francis

È morto all’età di 69 anni, l’ex bandiera del calcio inglese Trevor Francis. A darne la notizia è stato il The Mirror, con la leggenda del Nottingham Forest che è scomparso a causa di un improvviso malore mentre si trovava a Marbella. Francis è stato il primo grande acquisto della Sampdoria di Paolo Mantovani e ha vestito la maglia blucerchiata per quattro stagioni, vincendo la Coppa Italia del 1984/85 quando si laureò anche capocannoniere della competizione con 9 gol segnati, per poi passare all’Atalanta della stagione 1986/87.

Foto: Instagram Sampdoria