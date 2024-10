Lutto nel mondo del calcio: scomparso Abdelaziz Barrada, aveva 35 anni

Lutto nel mondo del calcio: è scomparso Abdelaziz Barrada, ex calciatore marocchino con un passato – tra le altre – all’Olympique Marsiglia. L’ex centrocampista è deceduto a 35 anni a causa di un infarto pochi mesi dopo il suo ritiro dal calcio giocato. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati, di seguito quello dell’OM: “Riposa in pace Abdelaziz. L’Olympique de Marsiglia ha appreso con dolore della morte del suo ex giocatore e nazionale marocchino, Abdelaziz Barrada. Arrivato nell’estate del 2014, il trequartista ha vestito i colori dell’OM per 2 stagioni. Il club porge le più sincere condoglianze alla sua famiglia e condivide il dolore di chi gli è vicino”.

Foto: X OM