Lutto nel mondo del calcio: è morto Shakespeare, ex allenatore del Leicester

Lutto nel mondo del calcio. Craig Shakespeare è deceduto nella giornata di oggi, a soli 60 anni, come annunciato dalla sua famiglia con un messaggio: “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Craig Shakespeare, “SHAKEY”. Craig è mancato serenamente questa mattina a casa, circondato dalla sua famiglia. Sebbene la famiglia sia immensamente orgogliosa dei suoi successi calcistici come giocatore e allenatore, per noi, la sua famiglia, sarà sempre e soprattutto un marito, un padre, un figlio, un fratello e uno zio amorevole e amato.

La perdita è devastante per tutti noi e chiediamo che venga rispettata la privacy in questo momento incredibilmente difficile, mentre cerchiamo di accettare e piangere la perdita di una persona molto speciale. La famiglia desidera ringraziare e riconoscere le numerose preghiere e gli auguri inviati durante gli ultimi difficili mesi, molti dei quali non siamo stati in grado di soddisfare, ma tutti hanno significato molto per Craig e la famiglia”. L’ex allenatore del Leicester aveva annunciato meno di un anno fa, nell’ottobre del 2023 di soffrire di un tumore, che lo ha dunque vinto. L’ultimo incarico lo aveva svolto come vice del Leicester, club a cui è sempre rimasto legato. Le Foxes sono state anche l’ultima squadra che Craig aveva guidato da allenatore in prima, nel 2017 quando era subentrato a Claudio Ranieri, di cui era stato primo assistente durante la cavalcata trionfale del 2016. Nello stesso periodo aveva seguito anche Sam Allardyce sulla panchina della nazionale inglese. Shakespeare in passato aveva guidato anche West Bromwich e Watford, tra le altre.