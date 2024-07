Lutto nel mondo del calcio: è morto Ahmed Refaat, aveva 31 anni

Una terribile notizia ha colto di sorpresa il mondo del calcio: è morto questa mattina Ahmed Refaat, giocatore del Modern Sport Future e della Nazionale egiziana, aveva solamente 31 anni. Il giocatore aveva avuto problemi al cuore: lo scorso marzo aveva avuto un arresto cardiaco nel match contro l’Al-Ittihad ed era rimasto in coma per nove giorni. L’annuncio lo ha dato lo stesso club in cui militava il giocatore. Anche Mohamed Salah ha valuto ricordare il giocatore attraverso un post sul proprio account X. Di seguito il comunicato:

“Con grande dolore e tristezza, Modern Sport Club annuncia la morte di Ahmed Refaat, giocatore della prima squadra e della nazionale egiziana. A seguito di un forte peggioramento delle sue condizioni di salute, il ragazzo è stato trasferito in ospedale. Il club porge le sue sincere condoglianze alla famiglia del giocatore e ai tifosi egiziani”.

