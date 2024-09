Lutto nel mondo Cagliari: trovato morto l’ex giocatore Andrea Capone

Andrea Capone, ex giocatore del Cagliari, è stato trovato morto questa mattina a Palazzo Tirso, a Cagliari. Secondo una prima ricostruzione il quarantatreenne, ha trascorso la notte nell’albergo, dopo aver partecipato alla festa di un amico. Stamattina è stato trovato privo di vita nella sua camera, con in testa una ferita che potrebbe essersi procurato anche cadendo a seguito di un malore. Nonostante l’intervento del 118, per Capone non c’è stato nulla da fare. Subito dopo sono intervenuti gli esperti della Scientifica, gli investigatori della Mobile e l’equipe di medicina legale.

Foto: X Cagliari