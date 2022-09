Lutto nel giornalismo: è morto Roberto Renga

Nelle scorse ore è venuto a mancare Roberto Renga, noto scrittore e opinionista tv e radio, molto conosciuto nel mondo del calcio, che ha seguito con passione per tutta la carriera. È stato l’inviato di punta del Il Messaggero in ben sette Mondiali di calcio, sette Europei, due Coppe d’Africa, una Coppa America, i Giochi Olimpici in Australia. Autore di libri come ‘Una storia nazionale. Quattro stelle, qualche flop. Un secolo d’Italia in azzurro‘ e ‘La partita del diavolo‘ editato insieme a Chiara Bottini. Un titolo che diceva (e dice) tutto e introduceva la narrazione della tragedia dell’Heysel. Aveva 76 anni, lottava da tempo con un male incurabile. Le pagine dei libri hanno alimentato la fantasia, l’abilità e l’originalità dello scrittore. A darne l’annuncio il figlio Francesco, attraverso Twitter. Alla famiglia di Renga le condoglianze di Alfredo Pedullà e di tutta la redazione.