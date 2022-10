Lutto nel calcio: si è spento nella notte Sergio Brighenti

Si è spento questa notte, all’età di 90 anni, Sergio Brighenti. Una notizia tristissima per il mondo del calcio, dove lo stesso Brighenti è stato sia giocatore che allenatore ma, oltretutto, uno dei più prolifici attaccanti (attivo dal 1949 al 1965) della storia del campionato italiano segnando 155 gol tra Serie A e Serie B, e vincendo anche due scudetti con la maglia dell’Inter (stagione 1952/53 e 1953/54). In Serie A inoltre detiene tutt’ora il record di gol realizzati in una stagione con la maglia della Sampdoria (28 reti nella stagione 1960/61). Da allenatore, invece, ha rivestito la carica di tecnico federale con la Nazionale Italiana al fianco di Azeglio Vicini durante Euro 88 e Italia 90. Sergio Brighenti, inoltre, è stato insignito del titolo di Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana nel 1991. A darne la notizia è la famiglia attraverso un comunicato, spiegando che il decesso è stato causato da un malore improvviso. Il funerale si terrà giovedì 13 ottobre alle 10.30 nella chiesa ss apostoli Pietro e Paolo, nel comune di Arluno (Mi).

Alla famiglia di Sergio Brighenti le condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.