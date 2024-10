Lutto nel calcio, è morto Luigi Rocca, ex di Inter e Piacenza

Luigi Rocca, ex calciatore di Inter e Piacenza, è morto all’età di 61 anni stroncato da un arresto cardiaco durante una partita con gli amici nella città emiliana. A nulla sono serviti i soccorsi da parte dell’ambulanza e dell’automedica. Rocca è deceduto poco dopo l’arrivo al Policlinico di Piacenza.

Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Rocca ha disputato due partite con la prima squadra per poi giocare tra Serie B e C con le maglie di Siena, Trento, Sanremese, Taranto, Brindisi, Casertana, Piacenza e Fidenza. Dopo il ritiro dal calcio giocato, ha allenato le giovanili del Piacenza, il Fanfulla e il Fiorenzuola in Serie D.