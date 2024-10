Lutto nel calcio, è morto George Baldock: il giocatore del Panathinaikos trovato senza vita in piscina

Dramma ad Atene: è stato trovato morto nella piscina della sua abitazione il difensore del Panathinaikos, George Baldock Stando alle ricostruzioni dei media greci, la moglie stava provando a contattarlo da diverse ore. Non ricevendo alcuna risposta, avrebbe contattato il custode della villa dove viveva per fargli verificare le condizioni del marito. Il gestore ha fatto la tragica scoperta della morte del difensore Il trentunenne non aveva alcun problemi di salute ed era sceso in campo appena tre giorni fa da titolare nella partita di campionato contro l’Olympiacos.

Foto: X Panathinaikos