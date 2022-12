Ricoverato in terapia intensiva in Uruguay, purtroppo non ce l’ha fatta: l’ex calciatore Fabián O’Neill è morto a 49 anni a Montevideo. L’uruguaiano aveva problemi di salute: giù due anni fa, nel 2020, era stato ricoverato in gravi condizioni per una grave patologia al fegato e alle vie urinarie. Alla famiglia O’Neill le più sentite condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.

Foto: Twitter Giovinelli