Lutto nel calcio, è morto a 45 anni Cedric Roussel. Ha giocato nel Brescia

Lutto nel mondo del calcio. Cedric Roussel, ex Brescia ed ex attaccante dalla lunga carriera in Premier, è morto all’età di 45 anni. Il belga, che in Italia è passato solo per sei mesi per poi fare ritorno a Mons dove è stato una leggenda, è deceduto in seguito a un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Secondo le ricostruzioni della stampa belga, Roussel è stato colto da infarto mentre si stava rilassando su una terrazza di un mercato nella città di Mons.

Conta solo 3 presenze nel 2007 nel Brescia.