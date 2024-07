Lutto nel calcio, a 91 è anni si è spento Bruno Garzena, ex Juve e Napoli

Lutto nel mondo del calcio. A 91 anni, nella sua casa di Torino, si è spento Bruno Garzena, ex difensore della Juventus e del Napoli tra le altre. Nato a Venaria Reale nel 1933, Garzena aveva fatto tutto il percorso nelle giovanili bianconere, fin dai 12 anni, esordendo con la prima squadra nella stagione 1952-53. Con la Juve vinse due scudetti e due coppe Italia condividendo lo spogliatoio con due mostri sacri della storia bianconera come Sivori e Boniperti. In seguito ha vestito anche le maglie di Alessandria (nel ’53-’54), Lanerossi Vicenza (’60-’61), Modena (’62-’63), Napoli (’63-’64) e Ivrea (dal 1964 al 1966). Per lui anche una presenza in Nazionale.

Alla famiglia le condoglianze di Alfredo Pedullà e della redazione.