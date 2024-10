Lutto nel calcio: a 25 anni è morto Holden Trent, portiere del Philadelphia Union

Lutto nel mondo del calcio. È morto a soli 25 anni Holden Trent, giovane portiere, classe 1999, in forza al Philadelphia Union. Il ragazzo era stato ricoverato nelle ultime ore nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Philadelphia. Ancora sconosciute le cause del decesso di Holden, confermato dal suo club e anche dalla sua famiglia attraverso un comunicato sui social.

We are deeply saddened to share that Holden Trent has passed away at 25 years old.

May he rest in peace. pic.twitter.com/97MItTiK7z

— Philadelphia Union (@PhilaUnion) October 26, 2024