Lutto in Inghilterra: si è spento a 74 anni Colin Bell. Il Manchester City piange la sua leggenda

L’Inghilterra e più di tutti il Manchester City piangono per la morte di Colin Bell. L’ex calciatore degli Sky Blues e dei Three Lions si è spento oggi all’età di 74 anni. Bell ha giocato per 13 anni nel City, mettendo a segno 152 gol in 492 presenze. Conosciuto come Colin The King, è stato considerato da molti come uno dei giocatori più talentuosi della storia britannica, nel 2004 gli è stata intitolata la West Stand dell’Etihad Stadium.

Il Manchester City ha dichiarato che la sua morte è dovuta a “una breve malattia”, ma non per Covid.

https://twitter.com/ManCity/status/1346535763404591106?s=20 Foto: Twitter ufficiale Man City