Lutto cittadino a Cremona il 9 gennaio: la città ricorda Vialli

La città di Cremona ha proclamato ufficialmente una giornata di lutto per lunedì 9 gennaio, nello stesso giorno infatti saranno celebrati a Londra i funerali di Gianluca Vialli. Questo è quanto si legge nell’ordinanza del sindaco Galimberti: “Vialli ha contribuito a dare lustro a Cremona ed è da tutti noi ritenuto non solo campione di sport, ma anche campione di umanità, testimone di coraggio gentilezza e passione per la vita”.

foto: profilo Instagram Vialli