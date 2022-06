Alle ore 18 scenderanno in campo Lussemburgo e Italia, per la partita valevole per le qualificazioni agli europei under 21. A seguire le formazioni ufficiali:

LUSSEMBURGO (3-5-2): Martin; Dzogovic, Osmanovic, Sinner; Torres, Ikene, D’Anzico, Monteiro, Schimit; Hardahl Hansen, Rupil

ITALIA (4-2-3-1): Carnesecchi; Cambiaso, Lovato, Pirola, Quagliata; Miretti, Rovella; Cambiaghi, Gaetano, Vignato; Pellegri

Foto: Twitter Italia