L’Uruguay vince il Mondiale U20. Il muro degli Azzurrini cade all’86’, decide la rete di Rodriguez (1-0)

L’Uruguay è campione del Mondo U20. Decisiva la rete all’86’ di Rodriguez. Nella prima frazione domina La Celeste che, pur lasciando agli azzurri un non produttivo possesso palla, ha aggredito l’Italia e attaccato con ripetute conclusioni la porta di Desplanches, per distacco il migliore del primo tempo. Il portiere dell’Italia al 23′ si è reso protagonista di un autentico miracolo su un colpo di testa da posizione ravvicinata di Anderson Duarte. Prima e dopo, tante conclusioni della Celeste frutto di conclusioni dalla distanza, ma anche di palle da fermo e di azioni ben congeniate sulla sinistra. Il rullino della gara non cambia nella seconda frazione di gioco con La Celeste che attacca e gli Azzurrini si difendono. All’81’ l’arbitro estrae prima il rosso diretto a Prati per fallo su Diaz, poi viene richiamato dalla sala Var e va a vedere, derubricando il rosso a giallo. Alll’85’ cade il muro di Deplanches che viene battuto dal colpo di testa di Rodriguez, rete confermata dopo un lungo check col VAR. In pieno recupero l’Italia si riversa in avanti. E sugli sviluppi di un calcio di punizione in favore degli uomini del ct Annunziata, l’Uruguay riparte con ben cinque uomini contro il solo Deplanches che riesce, comunque, a fermare l’avanzata compiendo una grande uscita per far ripartire i suoi compagni alla ricerca del disperato gol del pareggio. Ma, dopo oltre 11 minuti di recupero, l’Uruguay vince 1-0 ed è Campione del Mondo U20.

Foto: Instagram FIFA World Cup