L’Uruguay saluta Luis Suarez: “È terminata una storia incredibile”

La sfida di ieri contro il Paraguay, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, è stata l’ultima partita di Luis Suarez con la maglia della Nazionale uruguaiana. La stella ex Barcellona, porta con se l’indelebile ricordo della Copa America del 2011 vinta, con un incredibile scherzo del destino, proprio contro il Paraguay. Il Pistolero lascia la Celeste da massimo cannoniere di tutti i tempi, con 69 gol in 143 partite.

Il saluto della Federazione: “È terminata una storia incredibile, con un copione così unico come il suo”.

Foto: Instagram Uruguay