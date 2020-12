Luperto: “Contro il Napoli sarà difficile, cercheremo di metterli in difficoltà”

Il difensore del Crotone, Sebastiano Luperto, ha parlato ai microfoni ufficiali del club calabrese in vista della gara contro il suo ex Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Contro il Napoli sarà un match difficile perché si tratta di una grande squadra però cercheremo in tutti i modi di metterli in difficoltà e di ottenere dei punti. Questa esperienza mi sta servendo tanto, sto crescendo molto e mi servirà ancora tanta esperienza per migliorare e affermarmi ancora di più sulle mie qualità e su questo campionato che è davvero duro. Gol subiti? Sono tanti i gol subiti, secondo me non è un fattore solo difensivo ma di tutta la squadra.”

Foto: sito Crotone