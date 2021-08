Luperto all’Empoli: è fatta. Tutino al Parma: operazione in chiusura da 6 milioni più bonus

Il Napoli ha chiuso per due operazioni in uscita. E’ fatta per Sebastiano Luperto che torna ad Empoli dopo una trattativa che si era già sbloccata, come anticipato nei giorni scorsi. Una priorità per Andreazzoli e il gradimento dei diretti interessati.

Operazione in chiusura anche per Gennaro Tutino al Parma; dopo una lunga trattativa, e malgrado l’inserimento della Salernitana, il club emiliano ha trovato l’accordo definitivo. Le cifre sono 6 milioni più bonus. Un altro colpo importante dopo Franco Vazquez per il club allenato da Maresca.

Foto: Twitter Napoli