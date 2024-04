L’Università di Buenos Aires ha creato un corso di laurea in “Diegologia” in onore di Maradona

In Argentina è nato un corso di laurea dedicato a Diego Armando Maradona. L’ideatore è Fabian D’Aloisio, docente di comunicazione sociale presso l’università di Buenos Aires, che ha creato un percorso di studi ad hoc per il compianto Pibe de oro. La “Diegologia”, è uno spazio di formazione promosso dalla rivista digitale Meta Sentidos en Juego.

Il professore spiega che si studia Maradona per diverse ragioni: “Per quanto continua a rappresentare per il popolo argentino e non solo, per lo sport in generale e per le nostre stesse storie. Nella vita di milioni di persone in tutto il mondo c’è stato spazio per Diego, anche dopo la fine della sua carriera e la sua scomparsa. Il modo migliore per tenerlo presente, a nostro avviso, era creare questo spazio di riflessione, con domande e risposte su una figura indubbiamente protagonista della storia recente”.

Foto: Instagram Maradona