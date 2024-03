Lungo stop per Suslov: il giocatore resterà fuori per quasi un mese

Il centrocampista del Verona Tomas Suslov, infortunatosi ieri nel match perso dalla sua Slovacchia contro l’Austria, andrà incontro ad un lungo stop. Il giocatore, come evidenziato dalla seguente nota pubblicata sui canali ufficiali della Federcalcio slovacca, ha riportato una lesione di legamenti della caviglia destra, che lo costringeranno a stare fermo per 3-4 settimane:

“Tomáš Suslov non potrà giocare e non andrà a Oslo. È stato inoltre sottoposto ad un esame di risonanza magnetica. Ha parzialmente rotto i legamenti della caviglia destra, il trattamento è stimato per 3-4 settimane ha detto il medico della nazionale Zsolt Fegyveres. Il tecnico Francesco Calzona ha deciso di non chiamare nessuno al loro posto”.