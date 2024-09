L’ultimo saluto a Totò Schillaci. Oggi i funerali in Cattedrale a Palermo

Si terrà oggi l’ultimo saluto a Salvatore Schillaci, scomparso mercoledì scorso. Dopo la camera ardente di due giorni allo stadio Renzo Barbera, oggi i funerali in Cattedrale a Palermo.

Prima di giungere in Cattedrale, il feretro è passato per il Cep, il quartiere dove era nato Totò. Anche il quartiere dove Totò Schillaci ha vissuto è pronto per porgere l’ultimo saluto al campione di Italia ’90.

Tanta commozione e partecipazione per l’ultimo saluto all’eroe di Italia ’90. Presenti alle esequie anche diversi ex compagni di Totò, istituzioni sportive e calcistiche.

Foto: Instagram Palermo