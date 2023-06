L’ultimo saluto a Berlusconi: picchetto d’onore, cori e applausi all’arrivo del feretro in Piazza Duomo

Piazza Duomo è piena da ore per rendere omaggio a Silvio Berlusconi. Tanti volti del calcio e non solo arrivati al Duomo, dove alle ore 15 inizieranno i funerali dell’ex presidente di Milan e Monza. Per l’Inter presenti Zhang e Marotta, mentre per il Monza è arrivata una delegazione composta da giocatori e dirigenti, con il capitano Mattia Pessina. Presenti anche Matarrese, Urbano Cairo, Paolo Scaroni, Aurelio De Laurentiis, Claudio Lotito, Giovanni Malagò e, in rappresentanza della Juventus, Ferrero, oltre a Baresi, Albertini, Massaro e Galli. In questi minuti il feretro è arrivato in Piazza Duomo, dove il carro funebre si è posizionato nel sagrato: picchetto d’onore, cori e applausi per Silvio Berlusconi.

Fonte: Sito Monza