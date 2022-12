L’ultimo messaggio di Pelé: “Amore, amore e amore, per sempre”

Pelé è scomparso oggi all’età di 82 anni. E sui suoi profili social è apparso l’ultimo messaggio di O’Rei: “Amore, amore e amore, per sempre. L’ispirazione e l’amore hanno segnato il viaggio del re Pelé, serenamente scomparso oggi – si legge sui social di Pelè. – Nel suo viaggio, Edson ha incantato tutti con il suo genio nello sport, ha fermato una guerra, ha svolto attività sociali in tutto il mondo e ha diffuso quella che più credeva essere la cura per tutti i nostri problemi: l’amore. Il suo messaggio vivente diventa un’eredità per le generazioni future”.

Foto: Instagram Pelé