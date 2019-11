L’ultima di Spinelli: Breda resta a Livorno, ma con un collaboratore

Noi partiamo sempre da un presupposto, questo: quando un club contatta un altro allenatore significa che ha deciso di esonerare quello in carica. E deve andare fino in fondo, anche quando non esiste la possibilità di trovare un accordo con il sostituto prescelto (nel caso specifico Paolo Tramezzani). Invece, cos’ha fatto Spinelli? Una cosa abbastanza inquietante: ha confermato Roberto Breda che aveva sfiduciato. E, non contento, gli ha affiancato Antonio Filippini come collaboratore tecnico, a testimonianza di una fiducia sotto il minimo sindacale. Ulteriore conferma della confusione (eufemismo) in corso a Livorno.

