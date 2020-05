L’ultima bravata di Gascoigne: viola il lockdown per andare al pub clandestino

Paul Gascoigne si è reso protagonista dell’ennesima bravata. Secondo quando riporta il Daily Star, infatti, l’ex calciatore inglese avrebbe violato il lockdown per recarsi nel giardino di un suo amico, trasformato in un pub clandestino. L’episodio risalirebbe a un mese fa e gli è costato la relazione con l’ormai ex fidanzata Wendy Leech, che si è arrabbiata a tal punto da abbandonare la casa in cui i due convivevano a Bridlington per andare ad abitare nel Lincolnshire.

Foto: Twitter personale Gascoigne