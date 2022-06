Lulic: “La Lazio non ha trovato cinque minuti per me. Tare mi ha chiamato direttamente il 30 giugno”

Un silenzio durato un anno quello di Senad Lulic. L’ex capitano della Lazio, a dodici mesi dal suo addio al calcio, ha parlato al Corriere dello Sport: “Io, tradito dalla Lazio. Il club non ha trovato 5 minuti per dirmi prima e con chiarezza che era finita. Bastava un grazie. La festa d’addio? Non posso autoinvitarmi. Mi ha chiamato Tare il 30 giugno dicendomi che non avremmo continuato insieme, che avrebbero preso un altro. Sto bene, vivo a Coira, faccio il padre h24, mi godo la famiglia, la libertà. Porto i figli a giocare a pallone, mia figlia fa unihockey“.

Foto: sito ufficiale Lazio