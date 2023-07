Lula scettico su Ancelotti: “Perché non risolve i problemi dell’Italia? Vorrei vederlo guidare il Corinthians”

Il Presidente della Repubblica del Brasile, Lula, noto appassionato di calcio e supporter del Corinthians, ha espresso un’opinione in netto contrasto con la maggior parte dei suoi connazionali, entusiasti per il futuro approdo nell’estate 2024 di Carlo Ancelotti sulla panchina della Seleção. Nel corso di un’intervista al canale televisivo SBT, ha infatti dichiarato: “Ancelotti mi piace ma non è mai stato allenatore dell’Italia. Perché non risolve i problemi dell’Italia, che non ha partecipato all’ultimo Mondiale? È molto facile guidare una squadra in Europa con undici giocatori forti. Quello che è difficile è venire qui e guidare il Corinthians. Vorrei vederlo all’opera in questa situazione”.

Foto: Profilo Facebook Lula