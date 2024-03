Lula, presidente Brasile: “Robinho è già stato condannato in Italia per stupro e avrebbe dovuto scontare la pena qui. Sarà processato questo mese”

Dopo essere stato condannato in Italia per stupro a causa di un episodio di violenza risalente al 2013, l’ex attaccante del Milan Robinho sarà processato in patria per il medesimo reato. A confermarlo è stato Luiz Inácio Lula da Silva, presidente del Brasile, in un’intervista ad una tv carioca: “Robinho è già stato condannato in Italia e avrebbe dovuto scontare la pena qui. Sarà processato questo mese e spero che paghi il prezzo della sua irresponsabilità.”

Foto: Twitter personale