Lula: “Messi sia un esempio per i calciatori brasiliani. Chi vuole vincere, deve rinunciare alle feste”

“Lionel Messi dovrebbe servire da esempio ai giocatori brasiliani”. Il duro monito ai calciatori della ‘Selecao’ verdeoro da tempo in crisi di risultati è arivato oggi sui social dallo stesso presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva. “Il ragazzo di 36 anni, campione del mondo e Pallone d’Oro dev’essere fonte di ispirazione per questi ragazzi. Chi vuole vincere deve impegnarsi, dev’essere professionale. Non vanno bene le feste e le nottate fuori”, ha affermato Lula.

Foto: Twitter Equipe