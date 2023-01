Lula: “Ho tifato Argentina ai Mondiali, Messi non poteva chiudere la carriera senza la coppa”

Il capo del governo del Brasile, Luiz Inácio da Silva noto come Lula, ha recentemente dichiarato in una conferenza stampa alla Casa Rosada di Buenos Aires di aver tifato Argentina e Messi al recente Campionato Mondiale che si è svolto in Qatar: “Per la prima volta ho tifato Argentina ai Mondiali di calcio, perché ho pensato che Messi non poteva terminare la carriera senza essere campione del mondo”.

Foto: Instagram FIFA World Cup