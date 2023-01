Dopo il suo trasferimento al Fulham, Sasa Lukic, ormai ex centrocampista del Torino, ha parlato al sito ufficiale del club inglese: “Sono molto felice di aver firmato e di far parte del Fulham. Non vedo l’ora di iniziare e incontrare il mister, i giocatori e lo staff, e non vedo l’ora di allenarmi con loro in Inghilterra. Ho visto giocare il Fulham in questa stagione e ha fatto molto bene. Siamo una buona squadra, con una grande storia. Molti grandi giocatori hanno militato in questo club nella sua storia, e molti altri sono attualmente in rosa, come il mio connazionale Aleksandar Mitrovic“.

Foto: Instagram Fulham