Lukic: “Non abbiamo sfigurato contro l’Inghilterra. Nelle altre due gare dobbiamo vincere”

Sasa Lukic, centrocampista della Serbia, ex Torino, ha parlato ai canali ufficiali della Uefa dopo l’esordio a Euro 2024.

Queste le sue parole: “È stata una partita difficile. Hanno davvero dominato nei primi 15 minuti e hanno segnato il primo, e unico, gol. Dopodiché, specialmente nella seconda frazione di gara, stavamo controllando il gioco. Abbiamo resistito bene come squadra e abbiamo dimostrato che potevamo gestirli. Questo è il modo in cui dovremmo giocare e, se giochiamo così nelle prossime due partite, la Serbia ne sarà essere orgogliosa e avrà qualche speranza di passare il turno. Credo che nei prossimi due match mostreremo il nostro valore, saremo più sicuri e mostreremo il potenziale in attacco che non abbiamo mostrato oggi”.

Foto: Instagram Fulham