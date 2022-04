Lukic: “L’Atalanta gioca in modo simile al nostro. Ci aspetta una grande partita”

Sasa Lukic, centrocampista del Torino, ha parlato a Torino Channel in vista della gara contro l’Atalanta di domani.

Queste le sue parole: “Contro l’Atalanta è sempre una partita dura, ma noi la prepareremo bene: loro giocano uno contro uno in maniera simile alla nostra. Ci aspetta una grande partita, speriamo di continuare così. La doppietta al Venezia? Sono contento, ma guardo già alla prossima gara, quello che è stato ormai deve far parte del passato. Devo lavorare per fare sempre meglio”.

Foto: Twitter Torino