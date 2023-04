Luke Shaw dopo la sconfitta con il Newcastle: “Abbiamo parlato tra di noi senza staff nello spogliatoio”

Domenica amara per il Manchester United che è crollato per 2-0 contro il Newcastle sotto i colpi di Willock e Wilson. Il particolare retroscena però è avvenuto nel post partita, quando Luke Shaw ha raccontato ai microfoni di Sky Sport Uk di aver avuto un confronto nello spogliatoio con tutti i compagni di squadra che hanno giocato, ma senza il tecnico Erik ten Hag: “Noi giocatori abbiamo avuto un meeting post-partita nello spogliatoio senza lo staff perchè siamo noi quelli che andiamo in campo. La partita non è andata nemmeno lontanamente come doveva andare, dovevamo parlare uno di fronte all’altro e ammetterlo senza giri di parole”.

Sulla sconfitta ha poi aggiunto: “Non possiamo andare in campo così, è inaccettabile e lo sappiamo, era una partita importante e non l’abbiamo voluta abbastanza, quando sei al Manchester United queste cose non sono ammesse”.

Foto: Shaw foto The Sun